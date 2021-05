Taemin de SHINee revela VIDEO de 'Advice'; así se despide de sus fans antes del servicio militar

El bailarín y vocalista de SHINee, Taemin lanzó el video de "Advice", el cual es parte de su tercer mini álbum del mismo nombre. En unas horas de su lanzamiento, el cantante de k-pop y el tema se convirtieron en tendencia en redes sociales, pues este es el último material de discográfico antes de enlistarse en el ejército.

La canción es una propuesta R&B con adornos de piano y un arreglo de coro sobre ritmo trap. Además, fue compuesta por Mich Hansen, Daniel Davidsen, Peter Wallevik, Lucas Secon y Wayne Hector, mientras que la letra fue escrita por Jo Yoon Kyung.

En el MV, Taemin se ubica en un ambiente helado y después pasa a un lugar en llamas. Como ya es costumbre, el cantante muestra su habilidad en el baile con una coreografía impresionante. Además, cambia de estilo y se mantiene fiel a su concepto.

El álbum Advice

El 2 de mayo, durante su concierto de en solitario, el miembro de SHINee reveló que lanzaría nuevo material discográfico. En el evento estrenó la canción principal Never Gonna Dance Again.

Más adelante, se reveló que Taeyeon de Girls’ Generation participaría en el mini álbum de su compañero de agencia con el sencillo “If I Could Tell You”, la cual tiene un estilo pop R&B que es acompañado con un instrumental de piano de ensueño y sonidos suaves de sintetizador.

¿Cuándo hará su servicio militar Taemin?

SM Entertainment, agencia del cantante, informó que Taemin comenzará su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, el 31 de mayo. La compañía que lo representa no dio detalles del lugar ni el período exacto del servicio de la estrella de 27 años, debido a que el artista pidió realizarlo de forma discreta.

Todos los hombres surcoreanos físicamente aptos, entre las edades de 18 y 28 años, deben servir en el Ejército durante alrededor de 18 meses, por lo que este es su último trabajo antes de enlistarse en el ejército surcoreano.

