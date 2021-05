¿Se puso sus moños? Natalia Alcocer habría pedido que Gabriel Cuevas no estuviera durante entrevista en VLA

Luego de su salida del reality de TV Azteca, “Survivor México”, la ex concursante Natalia Alcocer, estuvo presente este martes en el matutino de la televisora del Ajusco, como parte de la sección del programa dedicada a analizar lo sucedido en el show, sin embargo, llamó poderosamente la atención la ausencia esta mañana del primer expulsado del reality, Gabriel Cuevas.

Aparentemente el motivo de la ausencia de Gabriel, quien desde que se convirtió en el primer eliminado de Survivor México, se unió al panel de conductores de Venga la Alegría, para brindar su opiniones sobre la competencia de la que también fue parte, se debió a exigencias de Natalia Alcocer.

Si bien es conocido que en su papel de periodista, Gabriel Cuevas, ha emitido duras palabras contra Alcocer, para los fans del matutino no cayó muy bien que el ex participante no estuviera en la sección el día de hoy.

Al respecto el propio Gabriel, fiel a su estilo franco y directo, por la noche, confesó que “curiosamente” no estaría en Venga la Alegría el día de hoy, simplemente porque no fue invitado.

Fans reaccionan y le llueven críticas a Natalia Alcocer

Luego de que el colaborador de Venga la Alegría, revelará los motivos de su ausencia, cientos de fans del matutino así como de el popular show de supervivencia, comenzaron a señalar a Natalia, como la responsable de esta decisión, pues especulan habría puesto sus “condiciones” para asistir al matutino y que la entrevistaran como ella quisiera.

Pero no solo las presuntas exigencias de la ex concursante molestaron a los fans del programa, pues la actitud , mostrada durante el show también fue criticada y condenada, esto luego de que Natalia se mostrará a la defensiva, “con cara de pocos amigos”, lo que fue tachado como una actitud prepotente.

SSB