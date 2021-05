Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera se va con todo contra Colate ex de Paulina Rubio, estos son los motivos

Hace algunos días Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera estuvo involucrada en un escándalo al ser arrestada por las autoridades en uno de los aeropuertos de México esto supuestamente por haber agredido a una empleada de una aerolinea, este percance ha llevado a la empresaria a tener más peleas con figuras publicas como Colate, exesposo de Paulina Rubio.

Así como lo lees el exesposo de Paulina Rubio se le fue con todo a Mayeli ALonso debido al altercado que tuvo la exintegrante de “Rica, Famosa y Latina” en México.

¿Qué dijo?

La cuenta de instagram @escandalo_o compartió una captura de pantalla en donde Colate arremete en contra de Mayel Alonso por su comportamiento con la empleada de la aerolínea, ante esto la madre de los hijos de Lupillo Rivera como es su costumbre no dejó que Colate dijera algo al respecto.

Y es que Mayeli respondió a los comentarios de Colate y fue ahí en donde la empresaria se le fue a la yugular llamándolo “mantenido”, además le pide al español que no se meta en cosas que no le corresponden.

Sin embargo, Colate no se dejó y aseguró que tiene el derecho a opinar pues su situación fue pública y compartida en redes sociales, además el ex de Paulina Rubio aseguró que la forma de expresarse de Mayeli Alonso no es la adecuada por lo que le pide que no le falte al respeto a las personas.

Ante esta respuesta, Mayeli Alonso no se quedó callada y una vez más pidió a Colate quien es exesposo de Paulina Rubio, que no dijera nada pues él desconocía el fondo de la situación, así como ella no opinó cuando a él no acusaron de ser un “mantenido y vividor” ella no dijo nada.

