Aislinn Derbez revela el motivo por el que su hija no aparecerá en “De viaje con los Derbez 2”

El próximo jueves 20 de mayo estará disponible le segunda temporada de la serie “De viaje con los Derbez” a través de la plataforma de Amazon Primer Video, sin embargo, esta segunda parte no contará con la participación de Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann por lo que, a pocos días del estreno de la serie, la hija mayor de Eugenio Derbez reveló el motivo.

En entrevista para la agencia de noticias EFE, la actriz señaló que fue una decisión difícil no dejar que su hija apareciera en la segunda temporada de la serie, sin embargo, afirmó que la decisión fue tomada por ella y por su ex pareja, Mauricio Ochman, quien tampoco participará en la serie, debido a que consideran que las jornadas de trabajo a las que se exponen son muy pesadas para un bebé, además, mencionó que una aventura de ese tipo no se aprovecha de la mejor manera si van bebés.

La actriz aseguró que fue difícil separarse de Kailani por primera vez durante tanto tiempo y confesó que hubo momentos en los que se sintió culpable, sin embargo, pudo superarlo, incluso, mencionó que disfrutó mucho más este viaje que el de la temporada pasada.

Por último, mencionó que, pese a extrañar a su hija, pudo disfrutar y relajarse, además, mencionó que le tocó vivir una faceta que no conocía como hija y hermana.

Menos conflictos

En días anteriores, Eugenio Derbez reveló que, tras la primera temporada, se había distanciado de Aislinn y aseguró que fue necesario que acudieran a terapia psicológica para poder mejorar su relación, pero afirmó que este segundo viaje les sirvió para limar asperezas y para crecer en el ámbito personal.

El patriarca de los Derbez aseguró que estos viajes le han servido para conocer más a fondo a cada uno de los integrantes de su familia. Por su parte, Alessandra Rosaldo, pareja de Eugenio, afirmó que fue difícil lograr que todos se animaran a realizar un segundo viaje, pero que todos hicieron una lista con las cosas que les molestaron en la primera temporada para tratar de corregir esos errores y evitar nuevos conflictos.

¿Cuándo se estrena “De viaje con los Derbez 2”?

Como se mencionó anteriormente, la segunda temporada de la exitosa serie estará disponible el próximo jueves 20 de mayo a través de la plataforma de Amazon Prime Video y en esta nueva entrega, los Derbez viajaron a bordo de un camión privado por algunas de las reservas naturales más emblemáticas de Estados Unidos.

Los Derbez viajaron por todo Estados Unidos abordo de un camión. Foto: Especial

Con información de EFE

CBC