¿Qué le dijo Thalía a Alan Ramírez, vocalista de Banda MS? Los artistas planean colaboración

La nueva colaboración de Bandas MS ha sorprendido al público, se trata de una canción con la cantante mexicana Thalía, el nombre de la pieza musical se llama “Tu boca”.

La experiencia de grabar este proyecto es un gran paso para ambos artistas, tanto que Alan Ramírez de Banda MS ya compartió una de las experiencias que vivió al saber sobre el dueto con Thalía.

“Yo tuve el privilegio de que me mandara un mensaje, presentándose, me puso que era un gusto conocerla de perdida en Instagram y me quedé sin palabras por recibir un mensaje de Thalía, una persona que admiro y respeto mucho. Me dijo que pronto nos íbamos a ver”, expresó Alan.

En el canal de YouTube de Thalía ya está disponible el tema, y hasta el momento cuanta con más de 30 mil visualizaciones. “Tu boca dice las palabras más bonitas que he escuchado Y más cuando describes lo que sientes a mi lado Tú boca me regala cada día los mejores besos Me tienes enviciado a tu sabor te lo confieso”, dice parte del tema.

Alan también manifestó que se está planeando el video del “Tu boca” y que por eso se encuentra en constante comunicación con la intérprete de “Amor a la mexicana”.

Por lo que los fans esperan conocer las imágenes en las que podrían participar la banda y la cantante. Cabe señalar que ademas de esta colaboración Banda MS planea nuevas colaboraciones con otros artistas entre ellos Christian Nodal, con el que ya se filtró un fragmento y se enucentra en redes sociales.

Mientras que Thalía tambien subió a su canal nueve temas más que forman parte de su nuevo disco DesAMORfosis, con los que regresa a los temas inéditos.

GB