Luis Miguel: La serie; Issabela Camil revela no haber autorizado la interpretación de su personaje

Issabela Camil aclaró durante una entrevista concedida al programa Sale el Sol que su personaje, el cual es interpretado por Camila Sodi en Luis Miguel: La Serie, no fue autorizado por ella ya que en ningún momento dio su aprobación para que se hablara de ella en la famosa producción de Netflix.

Precisamente el personaje que interpreta Camila Sodi es uno de los que más ha aparecido hasta ahora en Luis Miguel: La serie, por lo que la esposa de Sergio Mayer fue cuestionada al respecto cuando asistió a una galería de arte de la Ciudad de México en compañía de su esposo.

Erika Ellice Sotres Starr, nombre real de Issabela, aclaró a la prensa que sí ha hablado con su hija Antonia sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel, sin embargo, aseguró que ella no desea que su hija se entere de su vida por terceras personas o por una serie de Netflix.

“No tengo nada que ocultar!, aclaró

Issabela Camil aseguró que no tiene nada que ocultarle a su hija ni a su familia por lo que ha hablado sobre esos temas con su hija Antonia: “Antonia sí, está más interesada en cosas de mi vida. Se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones. En ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir. Pero a mis hijas siempre les diré la verdad”, declaró en una entrevista al programa Sale el Sol.

Camil aprovechó la oportunidad para aclarar que en ningún momento dio la autorización para que se hablara de ella en la producción Luis Miguel: La serie, y descartó emprender una demanda por este hecho:

“Yo no autoricé nada. No es tan importante (demandar). No sé, cada quién tiene su tema. No tengo nada que esconder, son dos personas, cada quien tiene la manera de contar su historia, no es nada más mía, no me pertenece,” detalló.

También aseguró que no le da pena que la mencionen en la historia de la bioserie, ni mucho menos el que haya tenido un romance con Luis Miguel.

