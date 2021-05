Survivor México: ¡Polémica dentro del show! Denuncian trío en los Halcones y no es de amistad

Una bomba acaba de ser soltada en Survivor México, segunda temporada y la polémica ha envuelto al show de TV Azteca. Gabriel Cuevas, primer eliminado del programa, reveló que tres de sus compañeros no pudieron controlar su apetito sexual y terminaron involucrándose al mismo tiempo, durante las noches y mientras las cámaras no los graban.

Cuevas sostuvo que Brissia Mayagoitia, la más reciente expulsada de la competencia, le aseguró que se está formando un trío amoroso entre los supervivientes de la tribu de los Halcones, se trataría del ex participante de MasterChef México, Pablo Martí, Adianez Hernández y Natalia Alcocer, quienes al parecer duermen muy juntitos en la noche.

Ellos son los involucrados. Foto: Especial.

“Brissia me contó el tema de que en las noches, existían movimientos raros entre Pablo Martí, Natalia Alcocer y Adianez Hernández y eso que Adianez es casada y me sacó de onda. Y la palma se movía, se movía, se movía, no sé, como que ahí hay pecado, eso me huele a infidelidad y a un trío cochino entre ellos”, reveló.

Un rumor intenso en Survivor México

Cuevas aseguró que Bella de la Vega confirmó la versión y agregó que Natalia siempre “le tiraba la onda a Pablo”, siendo Pablo un hombre casado. De acuerdo con el primer expulsado de Survivor México en esta segunda temporada, en la isla es muy fácil engañar a la producción y hacer lo que se desee, sin que siquiera se den cuenta.

“Es muy fácil hacer cochinadas y más si tienes frío y estás bajo la intemperie. Me sacude la cabeza pensar que un hombre duerme en medio de dos mujeres”, expresó el que también es reportero de “Venga la Alegría”.

Pero esto no acaba aquí, porque los rumores han cobrado fuerza en redes sociales y han salido más detalles, pero sin confirmar. Esta edición de Survivor México es mucho más mesurada y familiar que el resto de las ediciones que se hacen alrededor del mundo, en donde, los supervivientes suelen tener sexo frente a las cámaras sin la menor pena, como ocurre en la versión española.

msb