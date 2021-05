Edith MÁRQUEZ confiesa que sufrió bullying en TIMBIRICHE: VIDEO

No todo es miel sobre hojuelas cuando se trata de buscar un sueño en el que crees, con base en tu talento. Eso fue lo que le pasó a Edith Márquez, hoy una cantante realizada, exitosa y con una trayectoria que le avala, pero que en sus primeros años sobre los escenarios padeció discriminación, malos tratos y bullying por parte de compañeros o staff de Timbiriche.

Así lo recordó la cantante, con la claridad y madurez que dan los años en el medio del espectáculo, Edith Márquez fue sincera y reveló que su estadía en Timbiriche le dejó gran aprendizaje, pero también le enseñó que nada es fácil y en ocasiones hay que adaptarse y tolerar malas actitudes.

Travesuras de jóvenes contra ella

Al recordar su paso por Timbiriche, primero como corista de la obra musical y luego como integrante de la agrupación, Edith Márquez rememoró que no fue sencillo para ella, luego de venir de una familia como todas, sin representantes en el medio artístico, distinto a lo que pasaba con el resto del elenco o la agrupación juvenil.

Y fue precisamente esto lo que le complicó su estadía en Timbiriche, pues ella entró a finales de los años 80 para suplir la salida de Sasha, algo que provocó "travesuras" y momentos donde el resto de los integrantes le molestaban.

Discriminada en la obra musical

De igual forma, Edith recordó que antes, en su paso por la obra musical de Timbiriche, padeció que el resto de las y los integrantes principales le discriminaran por no ser "personaje", como le mencionaban, ya que ella era corista en ese momento.

Cabe recordar que Edith siempre ha destacado por su capacidad vocal, siendo una de las mejores cantantes que ha pasado por esa agrupación, si no es que la mejor de todas.

Y, en este caso, Márquez enfrentó que se le hiciera a un lado o no tomara en cuenta por no venir de una familia acomodada o no tener chofer.

Para rematar la discriminación, malos tratos y bullying que padeció en Timbiriche, recordó que incluso Julissa, a cargo del musical, no le atendía cuando Edith le requería.

De esta forma, Edith Márquez sacó a la luz un pasaje más de Timbiriche.

maaz