Antes de Luis Miguel, Diego Boneta "picó piedra" como extra junto a Miranda Cosgrove en un VIDEO

Diego Boneta, el actor mexicano del momento, quien sigue sorprendiéndonos por su actuación en "Luis Miguel, La serie", quien hasta ahora, es lo mejor de lo mejor que ha hecho en su carrera, sin embargo, no todo fue siempre fama y éxito como ahora lo conocemos, ya que sabemos que siempre estuvo "picando piedra" desde su infancia e incluso, fue un tipo de extra en un video musical.

De Código F.A.M.A a Netflix

Recordemos que la primera aparición de Diego González, -nombre real del actor- en la pantalla chica, fue en el reality Código F.A.M.A, quien logró quedar entre los cinco finalistas de la competencia, pero que sin duda, logró robarse el corazón de todas las fans, gracias a su carisma y talento en el escenario.

Tiempo después, tuvo la oportunidad de iniciar su carrera en telenovelas infantiles como "Misión S.O.S", o "Alegrijes y Rebujos", para crecer así como actor y tener un papel en la exitosa novela juvenil "Rebelde", donde compartió escenas a lado de los protagonistas.

Los 20's el salto a la fama en EU

Posteriormente a la edad de 20 años, el actor y cantante emigró a Estados Unidos y fue ahí donde empezó a utilizar su segundo apelludo como principal, llamándose así, Diego Boneta.

Fue así que, uno de los primeros proyectos que tuvo en Hollywood, fue haber participado en el video musical, "About you now", el cual tuvo una co-proyagonización con la estrella de las series exitosas de Nickelodeon, Miranda Cosgrove, quien empezaba su carrera en la industria de la música después de haber estado cuatro temporadas completas en la serie Drake y Josh.

Aquí te dejamos el video en el que participó junto a Miranda Cosgrove:

Con el paso del tiempo y perfeccionando su talento como actor, Diego Boneta tuvo la oportunidad de estar en producciones como Scream Queens, Jane The Virgin, o Pretty Little Liars, entre otras, para después regresar a México a sus 30 años, y participar en la bioserie que narra la vida de Luis Miguel, transmitida en la plataforma de la N carmesí, Netflix.

Con información de medios

DRV