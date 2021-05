Diego Boneta derrocha amor por Renata Notni; pruebas de que está verdaderamente enamorado

Desde la primera temporada de Luis Miguel, la serie hemos visto que el actor Diego Boneta se ha convertido en una de las principales figuras causando gran sensación entre los seguidores, de hecho esto le ha traído un gran desarrollo profesional pues se unió al elenco de la nueva versión de la película El padre de la novia, donde compartirá créditos con Andy García, Gloria Estefan, Adria Arjona e Isabela.

De acuerdo con el actor esta es "una película clásica que es de mis favoritas” y estará dirigida por Gaz Alazraki quien “es un gran director mexicano”, por lo que dio sentirse “feliz de estar en esa compañía" refirió Boneta.

El romance de Boneta

Ahora con la llegada de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, Boneta sigue en la mirada de los reflectores y además de ello ahora ha causado gran conmoción su vida personal pues luego de unas vacaciones en las playas mexicanas, el actor fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañado de Renata Notni, quien actualmente es su pareja.

Aunque ambos suelen ser muy discretos es evidente el romance y ahora se les considera la pareja del momento por lo que no han pasado por desapercibidos así que a su arribo al aeropuerto fueron abordados por los medios, ante lo cual Boneta declaró sobre su relación que “lo que no se ve no se pregunta, exactamente”, dijo entre risas.

Con ello las semanas de rumores terminan, pues ambos rompieron el silencio y reconocieron su romance, además días antes de ser vistos en el aeropuerto la actriz Renata Notni, había declarado estar feliz con su relación amorosa.

Asimismo señaló que con su papel como Luis Miguel ha vivido el furor que esta producción le ha causado pues “cada fin de semana me sorprendo más con los memes y con lo que dice la gente, los memes me hacen el día, pero yo creo que es increíble ver la respuesta del público, me conmueve mucho y es algo que yo apreció enormemente" refirió.

