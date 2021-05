Acapulco Shore 8: Así fue el INCÓMODO reencuentro entre Isa y Nacha... ¡Frente a todos!

Dos de las participantes en estas últimas dos temporadas de Acapulco Shore, han sido Isa y Nacha, en el que en la penúltima temporada, no quedaron del todo bien y en esta ocasión, una nueva que no es tan nueva inquilina, llegó a la casa para pasar las mejores vacaciones en las playas de Guerrero.

En el momento que llega Nacha a la casa Shore, Isa decide evadirla por completo que ni se acerca a saludarla, y en el momento en el que todos están tomando algunos tragos, Isa se mete a buscar su bota color rojo.

Y es que los conflictos no paran, que hasta en el saludo problemas, porque uno no saluda al otro, o porque el otro no responde.

Durante el episodio, Jacky le preguntó a Isa la razón por la que no se lleva con ella, a lo que ella respondió que le caía mal, y en el detrás de cámara, la misma Jacky afirmó que no le importaba si se hacían "grupitos", ya que no estaban en la primaria.

"Las vacaciones pasadas, no me cayó bien porque me saludaba mal, me hacía jetas y así", le contaba Jaylin y a Jacky. Noticias Relacionadas Ellos son TODOS los galanes de ACAPULCO SHORE en 8 años de historia

"¿Isa no saluda?", preguntó Nacha para calentar motores enfrentarla mientras el resto de los shores estaban en la barra de bebidas, a lo que Isa respondió; "hola Nachita, ¿cómo estás?", e inmediatamente le volvió a cuestionar Nacha aIsa si no la iba a saludar bien, y sucedió, ambas se saludaron de beso en el cachete como si fuera el beso de Judas.

"Una cachita, un saludito y un vaso de agua, no se le niega a nadie", sentenció la nueva inquilina de Acapulco Shore.

Posteriormente en el episodio se observa como una pequeña embarcación se acerca al muelle para quizá recibir a un nuevo miembro de la casa.

DRV