Ángela Aguilar tiene una doble y así ha cautivado a sus fans en TikTok: FOTOS

Ángela Aguilar es una de las favoritas de las redes sociales de nuestro país. Su talento, carisma y sus canciones han hecho que tenga millones de seguidores. Pero en los días recientes se hizo viral la cuenta de una persona que ha llamado la atención por su parecido con la talentosa cantante.

Se trata de una TikToker llamada Fernanda Mendoza, que ha sorprendido por el gran parecido con Ángela Aguilar. No sólo en el rostro, también en el peinado y la complexión. Incluso, en su perfil le han escrito cientos de seguidores sobre la similitud que tiene con la artista.

Su mamá fue la primera que le hizo el comentario. Y aunque ella dice que no se parece tanto, no hay duda que son casi gemelas.

Han crecido sus seguidores en Instagram

En sólo unos días, los seguidores de @fermendoza.g han aumentado y ya son casi mil 400. Además, cada que pone un post es muy bien recibido por los nuevos usuarios que llegan a su cuenta para comprobar si es cierto que se parece tanto.

Y a diferencia de Ángela Aguilar, Fernanda Mendoza sí sube muchos videos en TikTok e Instagram. Actualmente la cantante se encuentra creando contenido, estrenando videos y promocionando el nuevo sencillo En Realidad, en donde presume sus raíces mexicanas.

Y si se parecen o no, no hace mucha diferencia. Siempre será buena noticia saber que hay más de una Ángela Aguilar en el curioso mundo de las redes sociales. ¿Se parecen o no?

FOTO: Instagram

