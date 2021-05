Susana Zabaleta, Federica, de Kabah, y Mimí comparten su visión de la maternidad

El último censo del Inegi de 2015, arrojó que había más de 30 mil infantes esperando a una familia. Artistas como Federica, integrante de Kabah, o Susana Zabaleta entienden el deseo de las mujeres por dar a luz a un hijo, sin embargo, consideran que la adopción no debería ser su última esperanza para experimentar la maternidad.

“Sé que no es fácil, porque hay tabúes sobre los niños, pero no son ciertos, tampoco es difícil el proceso… Decidí hacerlo cuando vi en las noticias que tiraron un bebé, hablé a mis amigos de noticieros para ayudarlo, y cuando llegué al albergue había muchos niños abandonados”, recordó Federica.

Después de varias endometriosis decidió adoptar. Ese mismo día preguntó si podía hacerlo y cuando le dijeron que sí, fue la mujer más feliz del mundo.

“Jamás me lo cuestioné o pensé que no era parte de mí, cuando me dijeron 'es su hija', la acepté. No había bebé más hermoso que ella. No sé qué se siente tener un bebé en la panza, pero la emoción de cargarla fue lo mejor que me ha pasado… desde entonces ayudó a otros a adoptar y han tenido experiencias bonitas”, detalló.