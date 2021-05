Ryan Gosling detestó trabajar con Rachel McAdams por ésta razón

Una de las películas románticas más emblemáticas de principios de los años 2000 fue "Diario de una pasión" (The Notebook), cuya historia marcó a toda una generación, pero también vio el surgimiento de una de las parejas más reconocidas de Hollywood: Ryan Gosling y Rachel McAdams, quienes protagonizaban el filme, sin embargo, durante el rodaje ambos se llevaban tan mal que estuvo a punto de cambiar toda la producción.

Es normal que algunos actores deban comportarse de manera profesional y trabajar con otras personas que quizá no les agraden, pero que fueron elegidos por el director o por algunos ejecutivos. En el caso de "Diario de una pasión", que estuvo bajo el mando de Nick Cassavetes, quien reveló que sus protagonistas se llevaban muy mal en el set.

Hay que recordar que la carrera de Gosling despegó después de haber protagonizado esta película, por la que obtuvo algunos reconocimientos e inmediatamente se posicionó como uno de los galanes más codiciados. Mientras que McAdams también fue puesta en el radar actoral y la convivencia de ambos terminó en una relación que duró de 2003 a 2007.

"Diario de una pasión" (The Notebook) puede ser vista en Netflix. Foto: Especial

Sin embargo, Cassavetes expresó que un día de grabación, Gosling explotó frente al equipo de producción y le dijo al director que si podría sacar a McAdams y traer a otra actriz para ensayar, ya que con ella "no puedo. No puedo hacerlo con ella. No estamos sacando nada positivo", recordó el cineasta durante una entrevista que otorgó 10 años después después del estreno de "Diario de una pasión".

A pesar de que era necesario que hubiera buena química entre ellos en el set, las cosas iban de mal en peor, al grado de que el descontento de ambos actores se notaba frente a la cámara y el resto del equipo se sentía incómodo, por lo que el director tuvo que reunirse y hablar con ambos.

Todo mejoró

Cassavetes recuerda que "nos metimos en una habitación con un productor, y ellos empezaron a gritarse y a decirse de todo. Yo me fui. Estaba fumando cuando veo que todos salen y dicen: 'Vamos a hacerlo'". El director no supo muy bien lo qué ocurrió durante ese encuentro, pero Gosling salió con mejor actitud y también McAdams, y fue algo que se notó en el set, aunque siguieron habiendo algunos problemas, aunque menores.

Para cuando la película se estrenó en 2004, los actores ya eran pareja y fueron muy reconocidos por los fanáticos, quienes incluso estaban seguros que "Diario de una pasión" estaba basada en algunas de las vivencias de ambos. Por si fuera poco, se consideró un éxito en taquilla, ya que contó con un presupuesto de 30 millones de dólares y recaudó más de 115 millones de dólares.

Incluso, McAdams habló al respecto y dijo que la relación que tuvieron no fue cómo se vio en la pantalla y ni uno de los dos esperaba que después de haberse llevado muy mal surgiera un romance, el cual llegó a su fin en 2007, pues los actores tenían apretadas agendas y confirmaron que cada vez era más difícil coincidir.

Eventualmente, se supo que otras actrices habrían audicionado para hacerse con el papel que terminó siendo de McAdams, pero cómo habrían sido las cosas si se hubiera quedado Jessica Biel, Reese Witherspoon, Ashley Judd o Britney Spears, nunca lo sabremos, pero es interesante preguntarse si las cosas también habrían terminado en romance con Gosling.

