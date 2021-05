Andrés García se lanza contra Roberto Palazuelos, ¿lo deja fuera de la herencia?

Andrés García es uno de los actores que goza de una larga trayectoria en la televisión y el cine mexicano, lo que lo llevó tener una gran fortuna que heredaría a Roberto Palazuelos, aunque eso podría cambiar luego de una polémica declaración del “Diamante Negro”.

Andrés García reveló que Roberto Palazuelos heredaría el 50 por ciento de sus propiedades, dejando fuera a sus hijos pues aseguró que el empresario era quien se habría preocupado y cuidado de él más que su familia.

Esto generó gran polémica y Palazuelos fue señalado por los hijos del actor, quienes aseguraron que el empresario se habría aprovechado de García y lo habría manipulado para estar dentro de la herencia, por lo que no dudó en responder.

El empresario señaló que su propiedad más pequeña tiene un valor económico más alto que todas las que heredaría de Andrés García, aunque con ello intentaba aclarar los rumores al actor no le gustó del todo lo dicho y se lanzó contra Palazuelos.

Roberto Palazuelos, ¿sin herencia?

Andrés García no dudó en arremeter contra el empresario durante su aparición en el programa “Palazuelos Mi rey” de MTV, señalando que se había “vuelto presumido” y sus declaraciones podrían dejarlo fuera de la herencia.

“Se ha vuelto presumido, que no le rasque los huevos al tigre. Me vale, el respeto es el respeto”, dijo Andrés García y aseguró que lo dicho por Palazuelos no es real para luego arremeter contra los hoteles del empresario.

Hasta el momento el actor no ha dado más declaraciones sobre si dejará fuera de su herencia a Roberto Palazuelos, sin embargo, el conflicto podría terminar con la amistad de los actores y retirar las propiedades que se tenían contempladas para el "Diamante Negro".

