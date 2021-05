Snoop Dogg cantando las “Nieves de Enero”, de Chalino Sánchez, es lo mejor que verás hoy: VIDEO

Por si Snoop Dogg no podría sorprendernos más con sus interpretaciones, el rapero se volvió tendencia este viernes luego de compartir en sus redes sociales una grabación en donde se le ve cantar a todo pulmón el tema Nieves de Enero del cantante mexicano Chalino Sánchez, la publicación encendió los ánimos de sus seguidores quienes reaccionaron al post.

Es por todos conocido que Snoopp Dogg es un gran admirador de la música regional mexicana y no solo eso, ha realizado colaboraciones con bandas de nuestro país como la MS, agrupación mazatleca con quien colaboró en el remix Qué Maldición, cuyo video fue estrenado en diciembre pasado, la cual se convertiría en una de una de las colaboraciones más sonadas y mediáticas del año 2020.

Con estos antecedentes parecería no ser ya una sorpresa ver al rapero cantando a todo pulmón un tema de algún intérprete mexicano, sin embargo, volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una grabación en donde con gran sentimiento y emoción canta Nieves de Enero; la publicación se convirtió en todo un éxito en Instagram y ya cuenta con miles de reacciones.

Tan solo el pasado 31 de diciembre se realizó el Tomorrowland 2020, uno de los conciertos de música electrónica más importantes en todo el mundo, entre los cantantes que más impacto generaron durante su participaron en el evento fue Snoop Dogg, quien cautivó a los asistentes virtuales al interpretar el tema Qué maldición, dueto que realizó con la Banda MS. Además de la agrupación mazatleca, el rapero también colaboró con colaboró con otro colega latino; el mexicano Alemán.

Snoop Dogg regresa con nuevo álbum

La leyenda del hip hop Snoop Dogg también dio a conocer recientemente el lanzamiento de su nuevo sencillo llamado Roaches in my ashtray, tema que se convirtió en el primer lanzamiento de su nuevo álbum de estudio; From The Streets 2 Tha Suites, la noticia generó gran expectación entre sus fans, quienes podrían verlo de regreso en escena.

La información la dio a conocer el propio rapero en sus redes sociales el mes de marzo pasado y fue el 2 de abril cuando se dio el lanzamiento de sencillo; este nuevo álbum será la continuación de su última producción I Wanna Thank Me, la cual se lanzó al mercado en el año 2019. Debido a la pandemia de Covid-19 Snoop Dog tuvo que aplazar su gira "I Wanna Thank Me Tour" hasta el 2022.

Aunque Snoop Dogg estuvo un tiempo ausente de las redes sociales durante la pandemia, ha seguido trabajando con sus nuevos proyectos y colaboraciones con otros artistas, entre ellos la Banda MS y Alemán, solo por mencionar su trabajo con exponentes de la música regional mexicana. Recientemente también estrenó el tema CEO, en donde realiza una reflexión sobre su éxito en la industria de la música.

