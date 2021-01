¡Viva México! Snoop Dogg sorprende con música regional en festival Tomorrowland 2020: VIDEO

El pasado 31 de diciembre se dio uno de los conciertos de música electrónica más importantes de todo el año, como es el Tomorrowland 2020.

Entre los cantantes que engalanaron el evento, fue el rapero Snoop Dogg, que cautivó a los asistentes virtuales cuando interpretó su más reciente éxito de música regional mexicana "Qué maldición", dueto que realizó con la Banda MS.

Para este concierto virtual se reunieron los cantantes y DJ's de la talla de David Guetta, Armin van Buuren, Martin Garrix, Major Lazer, Charlotte de Witte, Dimitri Vegas & Like Mike entre otros.

El DjSnoopadelic, interpretó previamente "Drop it like guitar", mismo que hizo a dueto con Pharrell Williams y un cover de "Stand by me".

Duetos mexicanos

Además de la banda MS, Snoop Dogg colaboraró con el rapero mexicano Alemán, quien desde sus redes sociales dio a conocer la noticia con una postal en donde aparece junto al rapero quien porta la camiseta de la selección mexicana de futbol.

“Empieza la cuenta regresiva. Estamos a 10 días del estreno de MI TÍO SNOOP otra canción que forma parte de mi próximo álbum HURACÁN se viene un palooooooo mi gente , palazooooo. Y estoy seguro que cuando esto salga sé acabo todooooo. No hay de otra más que hacerlo fino”, escribió Alemán en su Instagram.