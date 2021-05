¡No le bastó uno! Jennifer López buscó a DOS de sus EX novios para olvidar a Álex Rodríguez

La ruptura de Jennifer López y Álex Rodríguez sigue dando de qué hablar pues, aunque ellos no lo han aceptado, al parecer la separación sí les ha afectado. Y la cantante, especialmente, está buscando un poco de consuelo en sus exparejas.

Primero fue con Marc Anthony, pero ahora el portal de The New York Post, Page Six, compartió unas imágenes en las que aparecen la cantante y Ben Affleck paseando en una camioneta negra.

De acuerdo con el portal, una fuente que conoce a ambos les confirmó que el actor ha visitado al menos tres veces a la “Diva del Bronx” desde que ella regresó de República Dominicana, donde estaba grabando su nueva película “Shotgun Wedding”.

Jennifer Lopez and Ben Affleck hanging out after Alex Rodriguez split https://t.co/BqorbhGuAs pic.twitter.com/l5TqGcZEYt — New York Post (@nypost) May 1, 2021

"Seguridad lo recoge en un lugar cercano y lo regresa después de pasar unas horas en su casa", sostuvo la fuente.

Sin embargo, también detallaron que en realidad no pasa nada más que una amistad entre ellos, que ha crecido desde hace mucho tiempo. Una prueba de esto son las declaraciones que Affleck dio a la revista InStyle.

“¿Dónde guardas la fuente de la juventud? ¿Por qué te ves igual que en 2003 y parece que tengo 40... en el mejor de los casos?”, afirmó.

López respondió diciendo “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”, y agregó que su “secreto” está en su rutina de skincare, que ahora comparte con todos gracias a su nueva línea de productos para el cuidado de la piel.

El apoyo de Marc Anthony

Por su parte, otra persona cercana a Jlo aseguró a la revista People que la cantante también ha estado muy cerca de su exesposa y también de sus hijos en estos momentos.

“Jennifer y Marc Anthony tienen una gran relación. El tener a Marc alrededor teniendo que trabajar fuera del país ha sido un gran consuelo para ella”.

Foto: Instagram/@jlo

De hecho, desde que nació el rumor de una posible separación, una de las primeras imágenes que circularon fue de López y el salsero sosteniendo una videollamada acompañado de su hija Emme.

acmg