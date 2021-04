Mariah Carey y otras famosas que fueron criticadas por ser 'gordas' en los 90 y 2000

El bodyshaming ha perseguido a las mujeres famosas durante toda su vida, y es que vivir frente a la mirada pública o el ojo público, provoca que sean señaladas por todo lo que hacen. Si hay cambios en el rostro, en el cuerpo e incluso en el cabello.

Muchas de ellas han caído en trastornos alimenticios e incluso psicológicos, pues es una gran presión vivir dentro del espectáculo y ser objeto de todo tipo de comentarios y críticas. Claro que con el paso del tiempo, estos señalamientos han sido atacados por las mismas mujeres que no tolerarán someterse al escrutinio público por la naturaleza de su cuerpo.

Sin embargo, este cambio de paradigma ha empezado en los últimos años, ya que a principios de la década de los 2000's las famosas que actualmente se consideran bellas, eran fuertemente criticadas.

Lindsay Lohan

La joven promesa de la actuación atravesó por severos desequilibrios en su juventud y mucho de ello fue debido a que creció en medio del escrutinio público. Sufrió por adicción de sustancias, alcohol y más excesos que la llevaron a tener incluso problemas legales y pisar la cárcel por tres meses. En varias entrevistas, Lohan dejó ver que recibía llamadas telefónicas por su antagonista, Hilary Duff para ofenderla y llamarla gorda, tiempo después Lindsay sufrió de anorexia.

Foto: Especial

Mariah Carey

La cantante ha tenido sus altibajos en cuanto a su peso, en algún tiempo la vimos extremadamente delgada y en otros años con increíbles curvas, pero estos cambios en su cuerpo han sido motivo de todo tipo de críticas.

Foto: Getty

Khloé Kardashian

Aunque sus hermanas siempre han sido las que acaparan la atención, la empresaria comenzó a recibir todo tipo de críticas luego de su aparición en el show televisivo 'Keeping up with the Kardashian'. De hecho en una ocasión ella comentó que antes de aparecer en dicho reality ella consideraba que estaba en su peso ideal. Después de eso se convirtió en "la hermana gorda de Kim".

Foto: Especial

Jennifer López

Aunque actualmente es una de las figuras más envidiadas, al principio de su carrera, JLo también fue motivo de críticas, señalamientos y el mismo bodyshaming por su voluptuosa figura. En este momento a la cantante y actriz le tiene sin cuidado lo que opinen de ella.

Foto: Getty

Drew Barrymore

La actriz ha estado desde los 4 años en el ojo público, ha tenido que crecer y desarrollarse en medio del espectáculo y aunque ahora tiene más experiencia con ello, lo cierto es que durante su aparición en 'Los Ángeles de Charlie' e incluso con 'Los chicos de mi vida' pues consideraban que era una mujer que estaba fuera de peso ideal. Foto: Getty

