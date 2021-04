Famosos que sufren trastorno bipolar y NO lo sabías

A lo largo de los años han sido cada vez más los famosos que han dado a conocer de manera pública algunos de los padecimientos con los que han aprendido a convivir, entre ellos el trastorno bipolar, que aunque pareciera poco frecuente es más común de lo que supondríamos.

Algunas estrellas han afrontado públicamente que sufren este trastorno psiquiátrico, caracterizado por cambios de humor muy acentuados que pueden ir desde la depresión hasta la euforia, tales como Selena Gomez y Mariah Carey, quienes debido a esta enfermedad han tenido que recurrir a centros especializados para recibir tratamiento.

Y también existen otras personalidades que aunque han dado a conocer su situación, sus casos se han abordado con menos cobertura mediática por lo que pocos se han enterado, entre ellas están Jean-Claude Van Damme, a quien en 1998 le diagnosticaron bipolaridad de ciclo rápido, de acuerdo con el sitio Famous Bipolar People, enfermedad que está muy asociada a capítulos superdepresivos.

Otros famosos que padecen la enfermedad

La cantante Demi Lovato declaró a la revista Rolling Stone haber descubierto su enfermedad tras salir de una clínica de rehabilitación a los 18 años, y confesó que no le era nada fácil lidiar con las fases más depresivas. La actriz Catherine Zeta-Jones reveló al diario The Telegraph haber sido diagnosticada con bipolaridad tipo 2. Mientras que el actor británico Richard Dreyfus habló por vez primera sobre del tema en un documental de 2006 titulado The Secret Life of the Manic Depressive.

La estrella del pop Britney Spears se cree que sufre bipolaridad, sin embargo ese rumor hasta ahora no ha sido confirmado. En 2008 tras un colapso nervioso, la cantante entró en una clínica para controlar los problemas de humor y personalidad, de acuerdo con el diario The Independent. El actor Ben Stiller también sufre trastorno bipolar con fuertes cambios de humor fuertes y reconoció contar con un historial de depresión importante en su familia.

El actor Russell Brand, con un historial de problemas alimenticios y abuso de drogas y alcohol, tuvo que tratarse también debido a su bipolaridad, de acuerdo con el diario The Guardian. Chris Brown es otro personaje que tampoco se escapa al trastorno de bipolaridad; sus problemas de comportamiento son el resultado de una mezcla de bipolaridad con un estrés postraumático, de acuerdo con E! News.

