Enrique Guzmán casi se DESMAYA tras ser cuestionado sobre acusaciones de Frida Sofía | VIDEO

Enrique Guzmán asistió a una entrevista en el programa de espectáculos “Ventaneando”, en el que fue cuestionado sobre las recientes acusaciones de su nieta Frida Sofía, en las que señala haber sido víctima de abuso por parte de su abuelo.

La hija de Alejandra Guzmán reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su abuelo había abusado de ella cuando tenía cinco años, aunque no había dicho nada en su momento rompió el silencio y habló de los abusos que sufrió cuando era niña.

Enrique Guzmán casi se desmaya

Una fuente anónima reveló a TVNotas que durante la entrevista de Enrique Guzmán con Pati Chapoy tuvo un percance y pidió el apoyo de paramédicos, pues no dejaba de temblar y casi se desmaya.

El equipo de “Ventaneando” habría asistido de inmediato al papá de Alejandra Guzmán, pues señalaron que no dejaba de sangrarle la nariz y pese a eso continuó con la entrevista.

Don Enrique Guzmán niega por completo haber tocado indebidamente a su nieta Frida Sofía, ¡jura que eso jamás ocurrió!



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO.

Responde a acusaciones de Frida Sofía

El intérprete de “La Plaga” respondió a las acusaciones de su nieta Frida Sofía y sostuvo que no le hizo nada, aclarando que hace tiempo que no tiene contacto con ella y que no la habría tocado “de ninguna manera”.

“En mi vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de esa manera. No la he tocado nunca en mi vida de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano. Juro por mis hijos”, dijo el cantante entre lágrimas.

Señaló que Alejandra Guzmán le retiró “los gastos económicos” y esta podría ser la razón por la que Frida Sofía está molesta, lo que la habría llevado a realizar estas declaraciones y obtener dinero de la entrevista.

