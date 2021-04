Eiza González lleva el estilo parisino con mucho estilo; así puedes usar boina y verte chic

Solo Eiza González puede lucir una gran variedad de estilos de manera tan increíble. Hace tan solo unas horas, la protagonista de Abierto Hasta el Amanecer corroboró este hecho al compartir unas fotografías en las que modela un look muy parisino que dejó enamorado a más de un fan.

También pudo sorprender a los amantes del estilo pues la actriz lucía piezas que, a pesar de que están en tendencia, a pocas personas les va bien, tal como lo son las boinas. Desbordando elegancia y un toque bohemio la famosa logró conquistar las redes sociales una vez más.

En entrevista con el director de 'Jojo Rabbit'

Sin lugar a dudas el 2021 ha sido el año de Eiza González, y es que no solo podemos verla en el éxito de taquilla Godzilla vs. Kong, sino que también ha robado miradas con su participación en otras cintas como Descuida, yo te cuido o Spirit: el Indomable.

Gracias a todo el prestigio que ha sumado durante lo que va del año, la mexicana concedió una entrevista para la revista Interview en la que pudo charlar con Taika Watiti, director de la película Jojo Rabbit, sobre las dificultades que las personas de origen no estadounidense enfrentan en la industria del cine. Fue para esta misma publicación que Eiza realizó una serie de fotografías con un estilo nunca antes visto en ella.

El estilo parisino de Eiza

Con una serie de fotografías muy originales, la famosa de 31 años pudo deslumbrar a más de 280 mil de sus seguidores de Instagram pues luce un estilo que nadie la había visto portar.

Al estilo parisino más puro, la protagonista de Lola, érase una vez modeló portando una boina negra a juego con playeras con cuello de tortuga y estampados psicodélicos.

Los amantes del buen vestir y sus fans más leales no tardaron mucho en hacerle saber lo increíble que le queda el look ya que el entallado look hacía lucir su figura con mucho glamour, ya que se caracteriza por ser alta y esbelta.

mfsm