María Félix: Por esta RAZÓN, 'La Doña' no quiso a Silvia Pinal en el BAUTIZO de Frida Sofía | VIDEO

María Félix fue una de las mujeres más empoderadas y más fuertes que tuvo todo el cine mexicano y el mundo de la actuación, por lo que ser parte de la familia no era nada sencillo y algo así sucedió con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía explicó que su madrina María Félix era una mujer muy compleja y una de las cosas que pidió para que ella fuera mi madrina fue que no quería que estuviera presente su abuela Silvia Pinal.

María Félix no quiso a Silvia Pinal en la misa

La realidad es que ellas no se llevaban mal, pero fue una petición de María Félix que no quería que la Pinal estuviera presente en ese momento, por lo que 'La Doña' se salió con la suya y Silvia Pinal no estuvo en la misa.

De hecho, si fue al evento pero llegó después con lo que no tuvieron que cruzarse ambas y la única que apareció en las fotos del bautizo junto a Alejandra Guzmán, fue María Félix, madrina de Frida Sofía.

¿Por qué fue 'La Doña' su madrina?

María Félix no llevaba una relación como tal con Silvia Pinal, por lo que las versiones que señalan que su cercanía con ella fue la razón por la que su madrina fue 'La Doña' son equivocadas. Frida Sofía confesó cuál es la verdadera razón.

Su abuela paterna, Estela Moctezuma, es quien sí llevaba una buena relación con la actriz, por lo que fue ella quien le pidió a la estrella de cine que fuera la madrina de la niña, a lo que ella aceptó con las condiciones.

