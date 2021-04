Exatlón México: “El premio no me importaba yo venía a ganar” asegura Pato Araujo tras coronarse campeón

Luego de coronarse como campeón indiscutible de la última edición de Exatlón México, el exfutbolista campeón del mundo Sub 17 en Perú, Patricio Araujo, brindó sus primeras impresiones en exclusiva para el matutino de TV Azteca Venga la Alegría tras ganar el famoso reality.

El atleta destacó que más allá del premio económico que se otorga al campeón de la competencia, a él lo que le importaba de verdad era ganar, algo que señaló no hubiera podido alcanzar sin el apoyo de su esposa Zudikey Rodríguez y el cariño de su familia.

En este sentido incluso llegó a decir que si la producción le otorgaba el premio económico a su competidor Javi Márquez, él no tendría ningún problema pues se dijo feliz y satisfecho con todo lo logrado dentro del show.

“Nada hubiera sido posible sin el apoyo de Zudikey”

Sobre lo difícil que fueron las más de 30 semanas lejos de sus seres queridos dentro de la competición, el campeón del Exatlón, aseguró que vivió momentos muy complicados como la salida de su esposa, la también atleta y competidora Zudikey Rodríguez, quien abandonó la competencia por difíciles cuestiones familiares.

En este sentido Pato aseguró que sin el apoyo y cariño de su esposa nunca habría logrado este importante logro, pues al igual que vivió momentos hermosos junta a ella durante la competencia, también experimentó el más triste de ellos cuando Zudie tuvo que abandonar la competencia, pues ella era su apoyo y motor.

Justamente sobre la partida de su esposa, el atleta dijo que todo fue bien hasta el día que tuvo que salir sintiendo muy feo que ella ya no estuviera a su lado.

Premio al esfuerzo

Más de uno de sus ex compañeros han catalogado a Pato Araujo como el atleta que más empeño y esfuerzo mostró en la competencia, y aunque no es del agrado de todos los fans, él aseguró que fue justamente esa dedicación lo que lo llevó a coronarse campeón.

Por ello dijo que se sentía muy contento de ser ejemplo de muchos niños, quienes les pidió no dejar que les digan que no son capaces o los sueños no se cumplen, pues con esfuerzo y dedicación todos los sueños se pueden alcanzar, “que no les digan que no puedes ser el mejor, si te lo propones lo puedes lograr”, aseguró el exfutbolista a manera de consejos para los niños fan del programa.

“Soy un ganador, me quede a ganar, quería demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz”, concluyó el atleta campeón de esta temporada de Exatlón México.

SSB