QUINCEAÑERA: Ernesto Laguardia ¿Sigue en contacto con Thalía y Adela Noriega? | VIDEO

El querido y entrañable actor, Ernesto Laguardia, quien fuera una de las grandes estrellas juveniles en los años 80, que compartiera créditos junto a importantes estrellas como Thalía, Adela Noriega, Rafael Rojas y Nailea Norvind en la icónica telenovela "Quinceañera", que marcó, junto a timbiriche, una de las etapas más importantes para sus contemporáneos.

Rumbos diferentes

Durante una reciente entrevista, el actor compartió cómo es su relación actual con sus compañeras, ya que como se sabe, cada quién tomó un rumbo diferente, Thalía se alejó para siempre de las telenovelas luego de haberse casado con el importante productor musical Tommy Motola, mientras que Adela Noriega se perdiera totalmente de la vida pública, desatando rumores sobre su posible relación con un ex presidente.

A lo que el actor cuenta que con la cantante mexicana, Thalía repentinamente llegan a escribirse y saludarse, mientras que a Nailea la encontró casualmente en Los Ángeles.

Adela

Además también compartió que a "Adelita", repentinamente se la ha encontrado, pero realmente no hay algún seguimiento alguno con ella en particular.

Compartió que no sabe nada de su compañero, Rafael Rojas, sin embargo espera que lo que han dicho los medios de comunicación sobre su supuesto estado económico sea mentira, "Rafa Rojas he sabido de él, espero que no sea cierto todo lo que se ha sabido, hicimos muy buena amistad, le tengo mucho respeto, pero después cada quién agarró su camino”.

“Contento, porque fue la primera novela juvenil y eso rompió paradigmas; hubo una gran aceptación, se paralizaba México, teníamos más de 50 puntos de rating, que bueno, ahorita sería inconcebible, una aventura que fue maravillosa, que trajo la fama, el éxito, el escoger papeles, el tener una carrera mucho más amplia para mí”, concluyó el actor.

Con información de TvNotas

avh