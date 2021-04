MARÍA LEÓN incendia la tarde al lucir mojada luego de su entrenamiento: FOTO

María León sabe perfectamente que sus seguidores la conocen, comprenden el empeño que da día con día en estar mejor fuera y dentro del escenario, por tal razón saben muy bien que cada gota de sudor que derrama es para dar su máximo esfuerzo y así mostrar la versión que ellos esperan de su artista.

Esto fue lo que refrendó esta tarde María León, luego que compartió una postal donde, a decir de ella, necesita que quien esté a su lado termine igual de mojada al tratarse de entrenar y esforzarse.

María León no siente la fatiga

Como si fuera un ser de otro mundo, María no para de entrenar un sólo día. Sumado a esto, es consciente que está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales, con el reciente estreno del montaje Hoy No Me Puedo Levantar como principal aliciente.

"Sí después de entrenar no quedas mojad@, no te quedes conmigo", así de contundente y claro fue el mensaje de María León para todo aquel o aquella que, en anhelo de ponerse en forma y dar lo mejor de sí, desee ponerme a la par con ella y terminar mojado o mojada en sudor, como ella.

Para sumar a sus palabras, compartió esta imagen que deja claro, nuevamente, la perfección en la figura de María.

Y lo que siguió fue bailar

Para rematar, como María León nunca se mantiene quieta, eligió otra tarde más para ponerse ropa deportiva y bailar algo de hip hop, uno de los ritmos que mejor le van y ella siempre prefiere.

Así es María León bailando, cómoda, feliz, entregada a su talento y confiando siempre en su capacidad.

