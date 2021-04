María León se mueve "como gusano" y luce sus curvas en ajustado atuendo; ¡Se ve guapísima!

María León, cantante y actriz que actualmente protagoniza el musical "Hoy no me puedo levantar", no para de sorprender a sus millones de seguidores en redes al mostrar sus mejores pasos de baile, moviendo su cuerpo "como un gusano" y luciendo sus curvas con atrevidos y ajustados atuendos.

El pasado 16 de abril se estrenó la puesta en escena con la participación de León, algo que había sido anunciado desde el mes de diciembre de 2020, cuando el productor del musical, Alejandro Gou confirmó que Belinda dejaría el proyecto para irse a grabar una serie en España.

La actuación de León ha sido muy bien recibida, y gracias a esta pudo comprobar una vez más que es una artista con grandes talentos, no sólo para la música, también como actriz y bailarina. En la puesta en escena comparte escenario con el exacademico Yahir.

León ha confirmado sus grandes talentos arriba del escenario. Foto: Especial

María León luce sus curvas en ajustado atuendo

"En mi otra vida fui gusano de mezcal... Actitud de luneeeeees... l@s quiero", escribió la cantante María León este lunes en un video que hizo para la plataforma TikTok y que también compartió con sus más de 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

En el clip que dura unos segundos, León luce sus curvas con sus sensuales movimientos, pero también al presumir un ajustado atuendo en color negro con la cintura destapada, con el que conquistó a sus fans al dejar ver su mini cintura y esbelta figura de impacto.

Hasta el momento, María ha conseguido cientos de comentarios en Instagram, varios de ellos de sus compañeras del medio artístico como Angelique Boyer y Brenda Castro, además ha recibido más de 300 mil "me gusta".