Luis Miguel, la Serie está mal contada, asegura querido conductor de Hoy

Desde que se emitió el primer episodio de "Luis Miguel, la serie" ha dado mucho de qué hablar, incluso personas que se ven implicadas en la versión de Netflix han salido a reclamar y asegurar que algunos de los momentos clave del cantante sucedieron de diferente manera, tal es el caso del conductor de Hoy, Jorge "El Burro" Van Rankin.

"El Burro" habló sobre los romances de "El Sol" a quien le conoció su última novia, que fue Daysi Fuentes, incluso, aseguró que la fue a ver en varias ocasiones a Nueva York, pues eran muy buenos amigos.

A las afueras de Televisa, el también comediante desmintió a Alejandra Ávalos, quien hace un par de semanas dijo que la canción "Tengo todo excepto a ti" se la dedicó Luis Miguel, pues señaló que muchos se quieren "adornar de más".

"Con todo respeto, pero no ma$%#, es como si yo te dijera, me la hizo a mí, no ma$%#", comentó entre risas el "El Burro" Van Rankin.

Por otro lado, explicó que hay varias cosas que no ocurrieron como se relatan en la serie de Netflix. "Está mal contada, yo no fui a la boda de Yuri; (Iñarritú) 'Negro' González no fue a la boda de Yuri; el 'Negro' no le bajó la mujer a Luis Miguel, fue al revés, muchas cosas que no (pasaron así). A Palazuelos yo nunca lo vi con Luis Miguel", señaló.

