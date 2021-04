Pink Floyd tuvo la voz del físico Stephen Hawking en estas dos canciones, ¿las conocías?

La banda británica Pink Floyd siempre destacó por sus letras filosóficas y sus experimentos con los sonidos, ya que además de incluir el rock progresivo también hacía uso de la música sinfónica. Sin embargo, dentro de su amplio repertorio hay dos canciones que destacan, pues fue incluida la voz de físico teórico Stephen Hawking.

A más de tres años del fallecimiento, el legado teórico de Hawking es innegable, incluso fue alguien que siempre buscó incursionar en nuevas áreas, pues sin importar que padeciera esclerosis lateral amiotrófica desde los 22 años, el físico siempre se las ingenió para destacar, pero ni él mismo imaginó que su voz llegaría a la música.

Todo comenzó cuando en 1993 apareció en televisión un comercial de la empresa británica BT for Global Business, en el que se comentan en tan sólo unos segundos que los mayores logros de la humanidad se consiguieron por la capacidad de comunicarse. A pesar de que el mensaje no resultó tan sorprendente, lo que destacaba en el minuto y medio del mensaje era la voz artificial de Stephen Hawking.

Un mensaje poderoso

"Los grandes logros de la humanidad se han alcanzado hablando, y sus grandes fallas callando. No tiene que ser así", se escucha en el anuncio publicitario, el cual resultó ser todo un éxito en Gran Bretaña y su impacto fue sorprendente, pues llegó hasta los oídos del guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, quien tiempo después dijo que había sido el comercial de televisión "más poderoso" que había visto. Justo después de haber visto el comercial, el músico tuvo la inquietud de incluir la voz de físico en una de las composiciones de la banda.

Después de un arduo trabajo en el estudio, Gilmour determinó usar parte del mensaje de Hawking en el álbum The Division Bell, que salió a la luz en 1994. La canción "Keep Talking" comienza con la voz artificial del ganador del Premio Nobel: "For millions of years mankind lived just like the animals, Then something happened which unleashed the, power of our imagination. We learned to talk", que se traduce en "Durante millones de años, la humanidad vivió como los animales. Entonces sucedió algo que desató el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar".

El éxito de la canción fue innegable, pues obtuvo la posición número uno en la lista de rock de Billboard, mientras que se alcanzó el sitio 26 en la UK Singles Chart. Para ese momento, la banda Pink Floyd puso en la mente de todos la voz del físico Stephen Hawking.

Pero esa no sería la única ocasión en la que emplearían un sample del físico, pues 10 años después, para The Endless River, el último disco de la banda Pink Floyd, se incluyó la canción "Talkin' Hawkin'".

Quizá por ser el último álbum de la banda, The Endless River resultó ser todo un éxito en ventas, pero los críticos lo destrozaron, mientras que los fanáticos no se sintieron del todo felices, pues las canciones les resultaron cortas, simples y monótonas.

Sin embargo, mientras que la mayoría de las canciones que contaban con arreglos sinfónicos e instrumentales pasaban sin pena ni gloria entre los fanáticos, "Talkin' Hawkin'" obtuvo los mejores comentarios.

Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018 a los 76 años de edad y aunque en su momento dijo que le gustaba mucho la música de la banda Pink Floyd, jamás brindó una opinión sobre el uso de su voz en dos canción de la agrupación británica.

