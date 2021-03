The Dark Side of The Moon cumple 48 años: ¿Cómo surgió el éxito más grande de Pink Floyd?

Durante una entrevista, el guitarrista David Gilmour, recordaba el momento en que él y los otros integrantes de Pink Floyd escucharon por primera vez “The Dark Side of the Moon” y supieron que habían creado algo realmente fantástico.

Este 1 de marzo se cumplen 48 años de la mezcla final de este albúm, hoy podemos tener a nuestra disposición, los dvd Live at Pompeii (1973 y 2003, en el corte del director) y The Dark Side of the Moon (2003, realizado para una serie dedicada a álbumes clásicos), los cuales nos permiten ir hasta la cocina de un disco que estuvo 750 semanas, lo que en otras palabras son 14 años, en las listas de éxitos, y que actualmente puede ser escuchado mejor que nunca en sus versiones digitalizadas y remasterizadas.

¿Cómo iniciaron a producir el disco?

Fue en 1968, cuando Syd Barrett, compositor y líder de Pink Floyd, inició la composición del disco, en plena crisis de la agrupación musical que se movía en el terreno underground y a veces parecía condenada a seguir por en ese lugar

Por otro lado Roger Waters comentó “Todos estábamos buscando algo. Al volverse loco Syd, nos preguntamos cómo debíamos seguir adelante porque él era quien hacía las canciones. Él era el corazón del grupo.”

Además dentro del grupo todo parecia que fluia de una manera demente y eso responde a una reacción de equilibrio.

Fue en ese momento en que Barrett se fue y entró David Gilmour. En esos días se fijaron así las cuatro cartas luego consideradas como maestras: Gilmour en la guitarra, Nick Mason en la batería, Richard Wright en los teclados y Roger Waters en el bajo.

La primera señal en positivo de este trabajo fue Echoes, la cual fue incluida en el álbum Meddle de 1971), que formaba con sus 20 minutos el lado B del disco.

Pese a que The Dark Side fue grabado en Abbey Road entre junio de 1972 y enero de 1973, se empezó a trabajar el disco en Bermondsey, un estudio de los Rolling Stones. En esos días gracias a la improvisación y composición surgieron Breathe y Eclipse.

Con esto se dejó ver que The Dark Side of the Moon es una suma de influencias y presencias, además fue la primera colaboración del grupo con Alan Parsons como ingeniero de sonido.

Y finalmente se encontraron en este disco por vez primera con el ahora primitivo sintetizador EA, que venía con un teclado y un secuenciador y terminó siendo el juguetito de todos. Las letras fueron escritas por Roger Waters.

Con información de la UNAM