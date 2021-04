Ignacio López Tarso cree que la televisión lo ha olvidado

Don Ignacio López Tarso tiene 72 años como actor, tiempo en el que ha hecho más de 30 telenovelas en Televisa, la última la hizo hace seis años y desde entonces no encuentra un proyecto interesante y no le ofrecen tantas cosas. Actualmente, sólo tiene algunos guiones de proyectos de cine y teatro.

“La televisión me ha olvidado, hace mucho que no me ofrecen nada interesante, (algo) digno de tomarse en cuenta… Ya no conozco a los nuevos productores, han cambiado la mayor parte de ellos, tuve un gran amigo, Raúl Araiza, quien dirigió todas mis novelas históricas, con el cual trabajaba yo encantado, nos entendíamos muy bien”, recordó el primer actor de 96 años.

Lamentó que tras la muerte de Araiza, desaparecieron también otros productores que conocía, pero ahora las cosas han cambiado, menos su contrato con la empresa. “Sigo siendo actor exclusivo de Televisa, pero nunca trabajo, no me ofrecen nada”, agregó.

López Tarso recordó que ha trabajado con grandes actores en la pantalla chica y los proyectos que más disfrutó fueron las novelas históricas e historias como “El Carruaje”, “La Tormenta” o “Esmeralda”, en esta última compartiendo elenco con Leticia Calderón, a quien admira.

“Volvería con las novelas históricas, pero ha cambiado mucho la manera de pensar de la empresa, ahora ya no hay esos proyectos que enseñando divertían mucho, eso era lo maravilloso, y mostraban la historia de la revolución, guerra independencia, la formación del país y tantas cosas más”, detalló.

Don Ignacio hizo estas declaraciones durante su participación en la conferencia de prensa de los premios AMCI, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, que entregará la “Claqueta AMCI” a alumnos y profesionales de Cine y Actuación el próximo 6 de mayo. Una academia a la que el actor ha apoyado mucho desde el 2005, incluso un premio lleva su nombre, por eso este año, él también será reconocido.

“Estoy muy honrado de estar aquí hoy… para premiar la labor de los estudiantes durante tanto tiempo y recordar que hace 27 años, parece increíble, se abrió por primera vez la puerta de esta asociación que ahora ya es una realidad, ya tiene un carácter mucho más trascendente, más establecido y firme”, señaló.

Por: Patricia Villanueva

