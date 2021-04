Este actor llama a Enrique Guzmán PATÁN a pesar de ser GRANDES AMIGOS

La situación para Enrique Guzmán no mejora, pues sus amigos se han pronunciado al respecto, ya que el comportamiento que ha tenido el cantante contra otras personas del medio ha sido reprobado por alguien tan cercano a él como es el cómico Luis de Alva, quien lo calificó de "patán".

Luego de que su nieta Frida Sofía lo acusó de haber abusado de ella cuando tenía cinco años, Enrique Guzmán se ha visto envuelto en una serie de escándalos y ha cambiado dichos con otras personas del medio, una de ellas fue Carmen Salinas, a quien le dijo "tú qué te metes pi$%& vieja".

El actor Luis de Alva se encuentra promocionando su obra "¡Y que nos coge... la Pandemia!". Foto: Especial

Ante este tipo de de dichos, Luis de Alva se pronunció y dijo: "Eso no es de hombres, ni de compañeros, ni de amigos... eso es de patanes", sin embargo, espera que el cantante se retracte.

Durante la promoción de la obra "¡Y que nos coge... la Pandemia!", el cómico evitó pronunciarse sobre las acusaciones que pesan en contra de Guzmán, pues considera que es un tema difícil, y él no puede afirmar o negar lo que se ha dicho sobre el abuso de su nieta.

Por último, desconoce si Enrique Guzmán necesita un psicólogo, ya que afirmó que no es doctor para emitir algún diagnóstico. "Si necesita ayuda o no sólo Dios lo sabe, pero yo como amigo me duele mucho verlo así", dijo el actor Luis de Alva.

