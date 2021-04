Danna Paola revela sus intimidades y aconseja a sus fans sobre ¡la primera vez!

Danna Paola, una de las celebridades más importantes de México, causó revuelo entre sus seguidores al ¡hacer recomendaciones para la primera vez que se tiene sexo! Muchos quedaron impactados, pues aún la veían como la pequeña que protagonizó novelas como “María Belén” y “Amy, la niña de la mochila azul”.

Danna Paola dejó atrás a la niña inocente que derrochaba ternura desde hace mucho, pero muchos de sus fans se negaban a verlo. Hoy es una actriz y cantante consolidada, que además ha tenido suerte en diversas partes de Europa y América Latina, por su talento, hermosura y sensualidad.

Ya no es la tierna niña de telenovelas. Foto: Instagram.

También es embajadora de diversas marcas de moda e inspira a miles de chicas a no dejarse influenciar por los estereotipos de belleza, además a no rendirse hasta no cumplir sus sueños. En la actualidad ella es la cantante mexicana con más seguidores en Instagram, con más de 30.5 millones y su música constantemente suena en las plataformas de streaming.

Danna y sus consejos para la primera vez

Fue luego de una sesión de promoción al lado de David Bisbal cuando Danna Paola aprovechó para responder algunas de las preguntas de sus seguidores, muchos se fueron por lo fácil y le cuestionaron sobre su estado actual, que si era soltera, sobre su vida en España y más.

Siempre sabe qué decir. Foto: Especial.

La pregunta sobre recomendaciones para la primera vez sorprendió a Danna Paola, se sorprendió pero al final respondió: Dejar que las cosas fluyan, con respeto, que ambos estén completamente seguros de que lo quieren hacer y no olvidar la protección, que es muy importante para evitar embarazos.

Algunos seguidores se sorprendieron con las declaraciones de Danna, celebran que pudieran hablar con naturalidad de un tema tan importante como la primera vez y halagaron su honestidad y madurez, así ayuda a sus fans a tomar mejores desiciones.

