Danna Paola confiesa si podría PERDONAR una INFIDELIDAD ¿indirecta? | VIDEO

Danna Paola sigue sumando éxitos en la música y se consolida como una de las cantantes más queridas y escuchadas a nivel internacional; además, se ha ganado el corazón del público que se mantiene atento a sus novedades en redes sociales en donde le hicieron una polémica pregunta.

Hasta el momento la cantante no ha revelado si su corazón está ocupado, pero los rumores sobre un romance con Sebastián Yatra son cada vez más fuertes, por lo que su más reciente declaración podría ser una indirecta para el cantante colombiano.

Danna Paola sobre infidelidad

Durante una dinámica que Danna Paola realizó a través de sus historias en Instagram, uno de los fans la cuestionó sobre si creía en las segundas oportunidades y perdonaría una infidelidad.

“Eso sucede cuando no hay suficiente amor, respeto y confianza. Cuando se pierde la confianza pierdes todo, la verdad, yo en mi caso, no podría y no he podido”, dijo la cantante.

Con esta declaración la intérprete de "Mala Fama" asegura que no perdonaría una infidelidad y dejó ver que ha sufrido alguna durante sus relaciones pasadas, algo que ya se sospecha en su romance con Eleazar Gómez.

