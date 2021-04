Julián Gil asegura que Marjorie de Sousa se ha burlado de todos

Julián Gil teme lo que Marjorie de Sousa pueda decirle a Matías, hijo de ambos, sobre la razón por la cual no se han visto, así lo indicó el actor en entrevista para el programa "Hoy".

De acuerdo con el intérprete, está preocupado por el hecho de que su vástago no sepa que se le impide acercarse a él y además que se le convierta de esta manera en una figura ausente para el niño.

Durante la charla, Gil dijo que duda de lo que la actriz pueda decirle al menor de edad y especuló que lo más seguro es que se le esté ocultando información sobre las veces que ha buscado tener contacto con él.

“Dudo que ella le diga ‘papi te busca, papi ha tratado de buscarte, lo que pasa es que los abogados no quieren que tú lo vengas a buscar’, esa no es la historia. ¿Cuál es la historia que tú crees que debe estar diciéndole?, que papá lo abandonó, que papá no quiere saber de él, entonces eso es lamentable”.