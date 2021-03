Julián Gil estalla y recuerda que Marjorie de Sousa lo acusó de secuestro y narcotráfico: VIDEO

El empresario, modelo y actor argentino, Julián Gil nuevamente se ha posicionado en el centro de los reflectores luego de manifestar su descontento contra su expareja Marjorie de Sousa por no dejarle ver a su hijo Matías Gregorio.

Luego de lanzar una dura crítica a Marjorie de Sousa por su decisión de no dejarle ver al pequeño y decirle a su ex pareja que debería tomar terapia, ahora el actor se ha vuelto a posicionar en el ojo del huracán.

Esto debido a que no pudo contener su enojo contra la conductora Francisca Lachapel, quien durante la transmisión del programa Despierta América salió en defensa de Marjorie de Sousa y pidió que el actor deje de hablar de la madre de su hijo menor, pues ella nunca ha escuchado que la venezolana se exprese mal de él.

Estalla contra conductora

Luego de emitir estas declaraciones, Gil retomó su cuenta de Instagram para enviar un contundente y tajante reclamo a la presentadora de televisión recordándole todo lo que en su momento vivió durante el proceso legal que enfrentó contra la madre de Matías.

“Francisca creo que tiene que estudiarse bien el caso desde el día 1… ¿O fue lo que le dijeron que tenía que decir? ¿(Marjorie) no habla mal de mí? ¿Estás segura?... Se te olvidó que me acusó de narcotraficante… de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencias… de drogadicto… de violento… de alcohólico… se te olvidó que un día frente a la prensa, incluyendo cámaras de ustedes me acusó de intento de secuestro… ¿sigo?”, aseveró Julián por medio de sus redes.

Luego de estas duras declaraciones, Gil también recordó parte de las más recientes declaraciones de Marjorie y puntualizó: “¿Estás segura que ella no habla mal de mí? No habla ni dice nada ahora porque no tiene vergüenza ante la gente de sus actos. Ayer en una pasada entrevista dijo que el niño está bien porque ella se encarga dando a entender que el papá no hace falta… ¿o no lo viste?”.

Para finalizar, el actor aprovechó para desearle lo mejor a Francisca por su próxima maternidad, y en este sentido deseó que ojalá no viva algo como lo que pasó con De Sousa.

