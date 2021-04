Premios Oscar: ¿Quien ganó el premio a mejor película en el año que naciste?

La Academia de Hollywood apura los preparativos para los Óscar de la pandemia, que se celebran este domingo con una edición muy singular y totalmente adaptada a las medidas contra la Covid-19.

La gran gala del cine comenzará a las 17:00 horas de Los Ángeles (19:00 horas tiempo del centro de México) e incluye muchas novedades derivadas del contexto excepcional por la pandemia.

Así, los Premios Óscar se retrasaron dos meses para intentar esquivar el impacto del virus y esta vez admiten películas en "streaming" entre sus nominadas.

Además, los Óscar han cambiado su sede habitual del Dolby Theatre por una gala que tendrá su centro en Union Station en Los Ángeles.

No obstante, también habrá conexiones con Londres o con el todavía no inaugurado Museo de la Academia en la ciudad californiana.

Nominadas a mejor película

Al margen de las peculiaridades de estos Óscar, lo que sí está claro de antemano es que "Nomadland" es la favorita en estos galardones.

Con seis candidaturas no es la película más nominada, ya que "Mank" tiene diez, pero esta extraña temporada de premios de Hollywood se ha rendido a la poética mirada a las ruinas del capitalismo que ha dirigido Chloé Zhao con Frances McDormand como protagonista.

Así, "Nomadland" acaricia la estatuilla a la mejor película después de arrasar en los Globos de Oro, los Bafta, la Mostra de Venecia, los Spirit del cine independiente, los premios del Sindicato de Productores (PGA) y los galardones del Sindicato de Directores (DGA).

"The Trial of the Chicago 7", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman" y "Sound of Metal" serán sus rivales.

Mejor película año por año

A continuación repasamos año a año todas las ganadoras de la categoría mejor película y así puedes ver que cinta ganó el año en que naciste.

1929 – 'Alas' ('Wings').

1930 – 'La melodía de Broadway' ('The Broadway Melody').

1931 – 'Sin novedad en el frente' ('All Quiet on the Western Front').

1932 – 'Cimarrón'.

1933 – 'Gran Hotel' ('Grand Hotel').

1934 – 'Cabalgata' ('Cavalcade').

1935 – 'Sucedió una noche' ('It Happened One Night').

1936 – 'La tragedia de la Bounty'.

1937 – 'El gran Ziegfeld' ('The Great Ziegfeld').

1938 – 'La vida de Émile Zola' ('The Life of Emile Zola').

1939 – 'Vive como quieras' ('You Can't Take It With You').

1940 – 'Lo que el viento se llevó' ('Gone with the Wind').

1941 – 'Rebeca' ('Rebecca').

1942 – 'Qué verde era mi valle' ('How Green Was My Valley').

1943 – 'La señora Miniver' ('Mrs. Miniver').

1944 – 'Casablanca'.

1945 – 'Siguiendo mi camino'.

1946 – 'Días sin huella' ('The Lost Weekend').

1947 – 'Los mejores años de nuestra vida'.

1948 – 'La barrera invisible' ('Gentleman's Agreement').

1949 – 'Hamlet'.

1950 – 'El político' ('All the King's Men').

1951 – 'Eva al desnudo' ('All About Eve').

1952 – 'Un americano en Paris' ('An American in Paris').

1953 – 'El mayor espectáculo del mundo' ('The Greatest Show on Earth').

1954 – 'De aquí a la eternidad' ('From Here to Eternity').

1955 – 'La ley del silencio'.

1956 – 'Marty'.

1957 – 'La vuelta al mundo en ochenta días' ('Around the World in Eighty Days').

1958 – 'El puente sobre el río Kwai' ('The Bridge on the River Kwai').

1959 – 'Gigi.

1960 – 'Ben-Hur'.

1961 – 'El apartamento' ('The Apartment').

1962 – 'West Side Story'.

1963 – 'Lawrence de Arabia' ('Lawrence of Arabia').

1964 – 'Tom Jones'.

1965 – 'My Fair Lady'.

1966 – 'Sonrisas y lágrimas' ('The Sound of Music').

1967 – 'Un hombre para la eternidad' ('A Man for All Seasons').

1968 – 'En el calor de la noche' ('In the Heat of the Night').

1969 – 'Oliver!'.

1970 – 'Cowboy de medianoche' ('Midnight Cowboy').

1971 – 'Patton'.

1972 – 'The French Connection, contra el imperio de la droga'.

1973 – 'El Padrino' ('The Godfather').

1974 – 'El golpe' ('The Sting').

1975 – 'El padrino. Parte II' ('The Godfather: Part II').

1976 – 'Alguien voló sobre el nido del cuco' ('One Flew Over the Cuckoo's Nest').

1977 – 'Rocky'.

1978 – 'Annie Hall'.

1979 – 'El cazador' ('The Deer Hunter').

1980 – 'Kramer contra Kramer' ('Kramer vs. Kramer').

1981 – 'Gente corriente' ('Ordinary People').

1982 – 'Carros de fuego' ('Chariots of Fire').

1983 – 'Gandhi'.

1984 – 'La fuerza del cariño' ('Terms of endearment').

1985 – 'Amadeus'.

1986 – 'Memorias de África' ('Out of Africa'.

1987 – 'Platoon'.

1988 – 'El último emperador' ('The Last Emperor').

1989 – 'Rain Man'.

1990 – 'Paseando a Miss Daisy' ('Driving Miss Daisy').

1991 – 'Bailando con lobos' ('Dances with Wolves').

1992 – 'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs').

1993 – 'Sin perdón' ('Unforgiven').

1994 – 'La lista de Schindler' ('Schindler's list').

1995 – 'Forrest Gump'.

1996 – 'Braveheart'.

1997 – 'El paciente inglés' ('The English Patient').

1998 – 'Titanic'.

1999 – 'Shakespeare in Love'.

2000 – 'American Beauty'.

2001 – 'Gladiator'.

2002 – 'Una mente maravillosa' ('A Beautiful Mind').

2003 – 'Chicago'.

2004 – 'El señor de los anillos: El retorno del rey' ('The Lord of the Rings: The Return of the King').

2005 – 'Million Dollar Baby'.

2006 – 'Crash'.

2007 – 'Infiltrados' ('The Departed').

2008 – 'No es país para viejos' ('No Country for Old Men').

2009 – 'Slumdog Millionaire'.

2010 – 'En tierra hostil' ('The Hurt Locker').

2011 – 'El discurso del rey' ('The King's Speech').

2012 – 'The Artist'.

2013 – 'Argo'.

2014 – '12 años de esclavitud' ('12 Years a Slave').

2015 – 'Birdman'.

2016 – 'Spotlight'.

2017 – 'Moonlight'.

2018 – 'La forma del agua' ('The Shape of Water').

2019 – 'Green Book'.

2020 – 'Parásitos'.

mavr