Falcon and the Winter Soldier: ¿Qué significa la escena post créditos del capítulo 6?

En el capítulo 6 de la serie The Falcon and the Winter Soldier, mismo que fue el final del proyecto de la primera temporada, se revelaron alguna escenas que los files fanáticos esperaban con muchas ansias.

Entre ellas hay una escena post créditos donde se puede ver cuando Sam se convierte plenamente en su papel de Capitán América y Bucky esté en camino de la salvación; pero también se ha revelado todos los oscuros secretos de Sharon Carter.

Además Carter recibe le perdón del Gobierno de los Estados Unidos y es restituida en su anterior cargo. Cuando sale del tribunal, se ve que realiza una llamada y comenta que ya tiene acceso a los secretos de estado.

Las personas que disfrutan de la serie mencionaron que había varias hipótesis, una de ellas fue que el personaje Power Broker, era ella.

Pero en el inicio de la escena post créditos del se ve Sharon aceptando las disculpas de los servicios secretos de su país, se ve conmovida cuando le regresan la libertad y la confianza en su tierra natal. Cabe señalar que la escena no muestra audio de la persona con la que habla, así que no se sabe por completo quien es.

Tambien durante los últimos momentos se pide a Sharon regresar a su, antiguo ministerio, Así que hay dos opciones: si el senador se está refiriendo a la CIA aquí, o si se está refiriendo a Shield.

Pero como en todos los proyectos hay quienes no estuvieron de acuerdo con el último capítulo. “Estoy un poco decepcionado con el resultado de la serie. No hubo grandes peleas y algunos personajes cerraron sus tramas de forma rara. El final fue más cursi de lo que esperaba aunque tiene sentido que sea así”, mencionó un usuario de Twitter.

GB