Esmeralda Pimentel revela que vivió una grave depresión por esta razón

Ahora que Esmeralda Pimentel, protagonista de ‘La vecina’ o ‘Enamorándome de Ramón’, se ha mudado a Vancouver, Canadá, tras comenzar un nuevo proyecto, la artistas abrió su corazón para hablar sobre la depresión que vivió.

La actriz de 31 años confesó que antes de su viaje a territorio canadiense atravesó una etapa de profunda depresión.

“Creo que nunca he compartido esto, pero hace un tiempo estaba pasando por una depresión superfuerte porque todos los castings que hacía para México y para Latinoamérica literal todo el mundo me rechazaba por tener el pelo corto”, relató la actriz desde su camper previo a comenzar su primer día de trabajo.

La revelación tuvo el objetivo de alentar a sus seguidores a luchar por sus sueños.

“Cuando llegó esta audición empezaron a pasar un montón de cosas supermágicas y hoy estoy aquí en Vancouver formando parte de un proyecto que yo y mi familia veíamos y del cual siempre quise formar parte. Lo único que les quiero decir es (que) nunca dejen de creer en ustedes, no permitan jamás que nadie les tumbe sus sueños y en los momentos más difíciles sigan luchando, sigan creyendo en ustedes y les juro que la vida se los va a recompensar de la mejor manera”.

Finalmente, la artista se dijo emocionada por comenzar las grabaciones del proyecto que cataloga como “un gran logro” en su trayectoria profesional.

“Me siento supernerviosa, emocionada y agradecida con todas las personas que me han apoyado para estar aquí, empezando por mi familia, mis amigas, mi agencia… Y ya estoy aquí en este camper, que no se los puedo enseñar, pero es el camper más hermoso en el que he estado siempre, de todos los campers en los que me he subido”, concluyó.

