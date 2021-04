Yordi Rosado: Esta es la RAZÓN por la que no va a entrevistar a Frida Sofía | VIDEO

El conductor Yordi Rosado es uno de los conductores que siempre se ha destacado por tener algunas primicias o personajes muy importantes dentro de su canal de youtube y sus programas, en donde cuenta con grandes historias de artistas y cantantes de ayer y hoy.

Sin embargo, hay un tema que no quiere tocar el exconductor de Otro Rollo y que a diferencia de muchos otros medios de comunicación que si han hecho y es el tema de la familia Guzmán Pinal, en donde Yordi Rosado ha sido muy enfático en el tema que no quiere entrevistar a Frida Sofía.

La familia vive momentos complicados

Yordi comentó en una entrevista que no quiere enfrascarse en un tema que de por sí es muy difícil para toda la familia, por lo que él no tiene la intención de crear más polémica de la que ya se tiene en esta situación que de por sí es muy complicada.

El conductor afirmó que existe una situación muy complicada dentro de los Guzmán y por ende no quiere meterse en algún problema con ninguno de los integrantes de esta familia, además de que tiene mucha simpatía por varios de los integrantes.

Un gran cariño por Alejandra y Don Enrique

Yordi Rosado expresó que él tiene un cariño muy grande por Alejandra Guzmán y por Don Enrique Guzmán, por lo que no quiere ponerlos a polemizar en un tema que de por sí ya es muy complicado de tratar por parte de todos los integrantes involucrados.

Por ello, Yordi no quiere entrar en ninguna polémica y no va a entrevistar a nadie de ellos, ya que entiende que son temas muy serios y que por ende no debe entrometerse en este conflicto familiar en este momento.

hgm