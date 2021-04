Ximena Moctezuma habla sobre el abuso que sufrió Frida Sofía por parte de Enrique Guzmán

Ximena Moctezuma, hermana de Pablo Moctezuma, empleó las redes sociales para revelar que próximamente compartirá datos sobre el abuso sexual que vivió su sobrina Frida Sofía, así se informó en Ventaneando.

Durante el programa de espectáculos de TV Azteca se dio a conocer que Ximena anunció en una comunidad de Facebook que en breve brindará detalles del supuesto abuso que la hija de Alejandra padeció en manos de su abuelo materno.

Posteriormente, los conductores de la emisión televisiva leyeron el mensaje que presuntamente escribió Ximena en redes sociales, mismo que dice así:

“Las que me conocen saben que amo escribir, más bien, armo historias, aunque a veces sea doloroso. Mi familia ha estado atravesando por un momento amargo del que no me había animado a escribir por razones personales.

Mi hermosa sobrina Frida Sofía, para las que no saben, hija de mi hermano con Alejandra Guzmán, está pasando por un tema muy delicado en donde por fin abre su corazón y habla de los abusos cometidos por su abuelo Enrique Guzmán, desgraciadamente las leyes siguen siendo obsoletas, y nuestra mejor opción son los medios. Desgraciadamente queríamos arreglarlo en familia, pero fue imposible”.

Finalmente, los presentadores concluyeron que de esta forma la hermana de Pablo Moctezuma dejó abierta la posibilidad para que en un futuro pueda narrar o desvelar detalles de la forma en que aparentemente Enrique abuso de Frida.

Por: Agencia Mex

dhfm