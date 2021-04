Céline Dion podría volver a dar conciertos tras su despedida en 2019

Luego de brindar durante años su espectáculo en el hotel Caesars Palace, ahora es casi un hecho que Céline Dion formará parte del elenco de artistas que realizará un show en el Resorts World Las Vegas.

A pesar de que no existe un comunicado oficial, la versión del regreso de Dion a Las Vegas tomó fuerza luego de difundirse un video en el que aparece la canadiense junto a Katy Perry, Carrie Underwood, Luke Bryan, Tiësto y Zedd, apuntando a que serán ellos los que formen parte de los espectáculos del nuevo inmueble.

¿Céline Dion volverá a los escenarios?

Por ahora ha trascendido que el hotel abrirá sus instalaciones el próximo 24 de junio, y los DJs Zedd y Tiësto tendrán presentaciones en sus clubs nocturnos este verano, pues el estado de Nevada planea expandir al 100 por ciento su capacidad a partir del 1 de junio.

Fue en junio de 2019 cuando la intérprete dio por terminada su residencia en la llamada Ciudad del Pecado luego de 16 años de presentarse ininterrumpidamente en The Colosseum del Caesars Palace.

Cabe destacar que Céline Dion se ha consolidado como una de las cantantes más conocidas a nivel internacional, esto principalmente luego de cantar el tema principal para la película "My Heart Will Go On".

fal