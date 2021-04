¿Por qué Galilea Montijo no esta en "Hoy"? ¿Tiene COVID-19 de nuevo?

Esta mañana durante el programa Hoy, la ausencia de Galilea Montijo alertó a los seguidores del matutino así como a los de la conductora pues comenzaron a cuestionarse sobre el estado de salud de la tapatía.

Y es que la última vez que Galilea se ausentó del matutino se debió a su contagio de COVID-19 lo que hizo que la conductora estuviera durante casi 15 días sin aparecer a cuadro, sin embargo, esta ocasión es diferente.

¿Por qué no está Galilea Montjijo?

La verdadera razón por la que Gali no se encuentra en el programa Hoy es debido a que está trabajando, y no, no es que deje el matutino ni mucho menos, la conductora compartió en sus redes sociales que se trabaja en la grabación de un comercial.

Después de más de un año, Gali vuelve a grabar un comercial en el que su rostro será la imagen, aunque no se sabe qué es lo que promocionará en esta ocasión, la conductora asegura estar muy feliz.

Gali estuvo acompañada de su maquillista personal Alfonso Waithsman quien es el encargado de que la conductora de Hoy luzca impecable en el comercial que grabará este día.

bmz