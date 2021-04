Giovanni Medina asegura que Ninel no fue a la audiencia para ver a su hijo

El ex de Ninel Conde acudió a los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México para arreglar los temas legales sobre el cuidado y custodia de su hijo Emmanuel.

Tras su salida, el empresario fue cuestionado por la prensa por su presencia en el juzgado de la metrópoli y aseguró que el “Bombón Asesino” no acudió.

“Tuvimos una audiencia en la que se revisaría la posibilidad de que la mamá de mi hijo lo pudiera ver de manera presencial, no asistió mi contraparte, no asistió a esta audiencia, y yo estoy aquí cumpliendo con lo que a mis intereses corresponde que es el bienestar de mi hijo”.

Sobre las consecuencias legales que podría tener Conde ante esta situación, Giovanni dijo: “tengo entendido que no tiene alguna consecuencia directa, simplemente ya, por sentido común, pues siguen acumulándose elementos de este desinterés que maneja hacia el tema de mi hijo, y que mira, o sea está bien, yo creo que ella ya tiene sus prioridades muy marcadas, las hemos visto todos y nada más si es importante que ya se asimile así, que ya no de pronto en un futuro se quiera regresar a este discurso de utilizar a mi hijo para desviar la atención de otros temas o para hacer publicidad de otros temas o en una vendetta personal”.

Al respecto de la detención de Larry Ramos, Medina comentó: “Es una situación la que hoy vive el esposo de Ninel, que pues no se desea, que quieran o no tenemos una afectación colateral, va a ser difícil para mi en lo que corresponde en un momento dado explicarle a mi hijo este estilo de vida que su mamá llevaba y las personas con las que se involucró […] nosotros tenemos información, sin que nada nos conste porque es ajeno a nosotros, de que el señor fue detenido en compañía de su esposa, imagínense ustedes en dónde estaría mi hijo, de eso es de lo que lo estamos protegiendo […] al final el tiempo marcó que teníamos razón al cuidarlo, al protegerlo de estas situaciones que él no tiene porqué vivir”.

Por último, Giovanni Medina le envió un mensaje a su ex con respecto a la batalla legal que mantiene con ella. “La disputa es que ella tanto nosotros queremos la custodia, si ella ya cediera la custodia y aceptara un régimen de convivencia, podríamos llegar a un acuerdo fácil, pero mientras siga con esta utopía de querer ella hacerse cargo de mi hijo cuando no puede controlar ni su propia vida, ahí seguirá (la disputa)”.

