Luis Miguel: El día que Vicente Fernández advirtió a El Potrillo para no hacer negocios con él

Alejandro Fernández, "El Potrillo" tendría negociaciones con Luis Miguel con la intención de llevar a cabo una gira musical juntos en el lejano año del 2015, la gira comenzaría tentativamente a finales del año 2016, sin embargo, hoy sabemos que la gira nunca se realizó y que por el contrario, el Potrillo y El Sol tendrían un acuerdo y terminarían en pleito.

Se dice que el padre de Alex Fernández daría un adelanto millonario de entre 5 y 7 millones de dólares a Luis Miguel, sin embargo, el Sol cancelaría la gira sin regresar el dinero, por lo que Fernández iniciaría un pleito legal, que posteriormente no llevo a cabo, además de ello Luis Miguel sumaría un millón adquirido por su multa.

Según diario de circulación nacional, el padre del Potrillo, Vicente Fernández regañaría a su hijo por haber negociado con el intérprete de "No sé tú", ya que se sabía que en los años recientes, Luis Miguel no quedaba bien con su trabajo, advirtiéndole que no hiciera planes con él.

Líos de falda

El fraude fue tan solo uno de os motivos por los cuales éstos dos grandes artistas no se puedan ver ni en pintura, ya que se dice que existe una mujer que robaría en corazón de Luis Miguel y en su momento también tendría coqueteos con el Potrillo, se trata de la presentadora Desireé Ortiz, quien mantendría una relación en secreto con el Potrillo.

Hoy en día, el hijo de Vicente Fernández se encuentra en una etapa plena, alejado del escándalo, con nuevos proyectos musicales como corridos tumbados y disfrutando de su etapa como abuelo ya que su hija Camila se convirtiera en madre de una hermosa niña.

En tanto, Luis Miguel sigue cosechando éxitos gracias a la segunda temporada de Luis Miguel: La serie, en Netflix.

