Lucero confesó por qué tuvo que pedirle perdón a Rogelio Guerra

"Mañana es para siempre" fue una de las pocas telenovelas en las que Lucero interpretó a una villana. Sin embargo, su peso en la carrera de la actriz es innegable al punto de que un fan le regaló una playera haciendo alusión al personaje que interpretó.

Esto lo dio a conocer la intérprete en su podcast “Aquí Lucero”, en el cual narró que Bárbara Greco fue una de las antagonistas que más trabajo le costó encarnar, debido a su actitud.

Durante la charla, Lucero recordó la frase: “Mueve tu torpe humanidad y desaparece”, la cual se asocia a la forma en la que esta villana solía hablar con los demás miembros del elenco.

Según lo narrado por Lucero en la transmisión en línea, este personaje fue uno de los que más tuvo que trabajar, debido a que se requería una interpretación de suma calidad para llevarlo a la pantalla.

“Esa manera de ponerse a llorar de la nada me tiene sorprendida. Yo no me acuerdo cómo de repente lograba el llanto de una manera tan sencilla”.