Exatlón México: Ella sería la atleta que buscaría un CARGO en la POLÍTICA tras su salida del reality | FOTOS

Hace algunos días, la atleta Zudikey Rodríguez dejó el famoso programa Exatlón, tras recibir la noticia de la enfermedad de su abuelo quien presentó problemas en sus pulmones y quien días más tarde, perdió la vida.

Zudikey explicó a la producción y al conductor, Antonio Rosique, que el tema de mantener cierta distancia virtual es muy difícil en esos momentos donde recibes ese tipo de noticias.

Señaló que no tenía ganas de continuar en la competencia por lo ocurrido con su familia: “Mi mamá me pidió que volviera, porque no quería pasar este momento sola y yo tampoco iba a dejarla”.

SU REGRESO A MÉXICO...

La velocista, también conocida como La Gacela Rodríguez, visitó El Colibrí, para escuchar y platicar con los pobladores de la zona ubicada en Valle de Bravo.

Las fotografías, publicadas en sus redes sociales, llamaron la atención de los internautas, quienes comenzaron a especular su repentina salida del reality, señalando que su decisión era para emprender una carrera política.

"Mis vecinos de El Colibrí, como le conocemos aquí, me han visto crecer, correr, trabajar y cumplir muchas de mis metas. Ahora me toca a mí escucharlos", expresó a través de sus redes.

De acuerdo con diversos medios, Zudikey Rodríguez es titular de la Secretaría del Deporte del Comité Directivo Estatal del PRI Estado de México desde el 8 de marzo de 2019, cargo del cuál se ausentó por su participación en Exatlón.

jram