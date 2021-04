Mejores películas de Netflix: No te pierdas estás producciones para este fin de semana del 17 y 18 de abril

Se acerca el fin de semana y como siempre, te reiteramos el llamado de las autoridades a quedarte en casa y te cuides por la pandemia del Covid-19. Pero para amenizar la estadía en casa, te presentamos un par de películas que te encantarán. Te garantizamos un rato placentero en familia o con la pareja.

Al igual que la competencia, Netflix se encargó de renovar su catálogo y para este mes del niño estará estrenando algunas producciones que han sido del gusto de las personas. La ventaja es que quienes se las perdieron, podrán disfrutarlas y charlar de la temática al final de éstas.

¿Cuáles son las dos películas?

En este caso te presentamos un par de cintas. La primera se estrena este sábado 17. Así que podrás disfrutar de ella con un buen tazón de palomitas y por qué no, una bebida de esas que ponen felices a las personas.

"Mi ex es un espía"

Publicada bajo el título de "The Spy Who Dumped Me" trata de dos amigas: Audrey y Morgan, quienes se ven involucradas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su exnovio era en realidad un espía. Por suerte, ambas emprenden una misión para salvar el mundo.

Esta película de Estados Unidos de acción y comedia fue dirigida por Susanna Fogel y coescrita por Fogel y David Iserson. Es protagonizada por Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, y Sam Heughan. Fue estrenada el 3 de agosto de 2018.

"Un invierno en Nueva York"

Esta película es del género drama, tiene como protagonista a Clara y sus hijos que, luego de huir de un marido abusivo, encuentran amor, refugio y bondad en un grupo de extraños que luchan por sobrevivir en una fría Nueva York

Los tres tienen poco más que el coche para subsistir en el invierno de Nueva York. Alice (Andrea Riseborough) les enseña que incluso, a veces, en las grandes ciudades, también hay misericordia.

lhp