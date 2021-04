ÉSTA es la MEJOR película de NETFLIX para ver este sábado 17 de abril; la lucha las niñas oprimidas

Es momento de descansar este sábado las actividades se suspenden y a pesar de que las autoridades en la Ciudad de México han comentado que la orbe se halla a medio punto de pasar al semáforo amarillo en cuanto a la pandemia por covid-19 se refiere, no es tiempo de relajarse, lo importante es seguir las recomendaciones y quedarte en casa, para lo cual Netflix suele ser un gran aliado.

Dicho sea de paso que este fin de semana, el domingo para ser exactos, se estrena la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, producción que en 2018 nos tuvo a todos expectantes sobre la vida del astro, pero si quieres ver otro tipo de contenido en la plataforma que tiene su sede en Los Gatos, California, aquí vamos a dejar una excelente opción, que además te hará reflexionar.

¿Cuál es la mejor película de Netflix para ver este sábado 17 de abril?

Se trata de "Diario del Pescador" o The Fisherman’s Diary por su título original, esta es una producción de Camerún que se estrenó el pasado 4 de abril en Netflix.

La cinta es dirigida por Enah Johnscot y cuenta con las actuaciones de Kang Quintus, Faith Fidel, Ramsey Nouah, Cosson Chinopoh, Onyama Laura, Daphne Njie, Prince Sube Mayorchu y Godwill Neba. Fue nominada por el país africano como la representación para el Oscar 2021, sin embargo, no fue nominada.

Se trata de la historia de Ekah una niña de 12 años que está inspirada por la activista y Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, ella quiere ir a la escuela, pero la ignorancia de su familia y su contesto social impiden que pueda hacerlo de forma regular.

Está basada en una cruda y desgarradora historia real, en la que Ekah debe luchar contra los prejuicios de ser joven, brillante y sobre todo mujer. No vamos a contar más para no arruinar esta gran cinta, que debes de ver para concientizar el abuso hacía las niñas y la incapacidad de algunas culturas para poder dejar que las mujeres se realicen y su único fin no sea un matrimonio arreglado.

