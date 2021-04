ÉSTA es la MEJOR película de NETFLIX para ver este viernes 16 de abril; con Brad Pitt y ya la van a quitar

Se acerca el fin de semana y aún hay que acatar las medidas sanitarias por el contagio de covid-19 en México, cosa que ha permitido que sistemas de entretenimiento como Netflix, tomen más fuerza y se conviertan en los aliados para combatir el aburrimiento, es por eso que, vamos a dejar aquí una recomendación de cinta dirigida nada menos que por el aclamado Quentin Tarantino y protagonizada por el galán de galanes Brad Pitt, quien aparece en un papel inusual en su carrera.

Esta cinta fue multinominada a premios como el Oscar, BAFTA, Globos de Oro, entre otros, debido a la calidad de su producción, aunque fue sólo la figura de un actor, Christoph Waltz, quien consiguió llevarse las estatuillas.

¿Qué película ver en Netflix este 16 de abril?

Se trata de Bastardos sin Gloria o Inglourious Basterds por su título en inglés, la cual como ya se mencionó está bajo la dirección de Quentin Tarantino, quien además también la escribió. Esta cinta vio la luz en 2009, se trata de un grupo de soldados dirigidos por Pitt, que se caracterizan por su habilidad para eliminar a los enemigos alemanes y que lo hacen de una manera poco tradicional.

Es una ficción fiel al estilo de Tarantino, es decir que recuerda a los Spaghetti Western. Son dos historias que al final convergen en un mismo fin: eliminar alemanes, por un lado esta élite de soldados despiadados y por el otro una joven que busca la venganza por despiadada muerte de toda su familia a manos de Hans Landa, un coronel interpretado por Waltz, quien ganó por esta participación el premio Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y otros más en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Esta es una cinta que no te debes perder y que Netflix ya ha anunciado que se va del catálogo en unos días (22 de abril), por lo que si no la has visto debes apresurarte y si quieres verla de nuevo, tienes los días contados.

psc